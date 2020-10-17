Изменяя не болтай

Анекдот в тему: «Муж неожиданно приходит домой, и заставляет жену с любовником в постели. Любовник спокойно делает своё дело, встает одевается и уходит. Муж в растерянности смотрится ему вслед: «Ну и хам!!!» Жена: «И не говори, ни тебе здравствуйте, ни тебе до свидания!»
Предлагаю вам пройти тест на болтливость)))
Выберите один из предложенных вариантов.
1.Тебе доверен некий секрет вашей семьи, и твоя мать попросила тебя не говорить о нём даже твоему мужу. Думаешь тебе это удастся?
А) Да. Ты уверена в этом.
В) Ты намерена хранить тайну, но обстоятельства могут заставить тебя проговориться.
C) Ты не видишь смысла хранить тайну: вы с мужем полностью доверяете друг другу.
2. Ты пишешь роман и надеешься, что его опубликуют. Но, прежде чем рассказать об этом мужу и подругам, хочешь закончить книгу. Сможешь ли ты сохранить секрет?
А) Да. Ты всегда доводишь задуманное до конца.
В) Тебе будет трудно писать в тайне ото всех.
C) Нет. Ты хотела бы прочитать некоторые главы мужу, чтобы услышать его мнение.
3. Представь себя на руководящей работе. Какую позицию ты займёшь с подчинёнными?
А) Скорее строгую, соблюдая дистанцию.
В) Вежливую, но не слишком дружескую.
C) Решительно дружескую.
4. Ты понимаешь, что новый кавалер твоей близкой подруги ей не пара. Как ты поведешь себя?
А) Подождёшь, когда она сама это заметит, предпочитая не вмешиваться.
В) Намекнешь ей и попросишь хорошенько подумать.
C) Скажешь то, что думаешь со всей откровенностью.
5. До встречи с мужем у тебя было множество бурных романов, которых теперь ты немного стыдишься. Муж просит рассказать ему всё о тебе. Что думаешь делать?
А) На первое время предпочтешь рассказать только кое-что, а в остальном умолчать.
В) Ты раскрываешься, но не до конца.
C) Думаешь, что правильнее будет ничего никогда не скрывать друг от друга.
6. У тебя проблемы. И с некоторых пор ты ходишь к психологу. Расскажешь кому-нибудь?
А) Разве что родителям и мужу, но больше никому.
В) Только самым близким родственником и подругам.
C) Свободно говоришь об этом со всеми.
7. Что знают о тебе твои подруги?
А) Только то, что считаешь нужным рассказать.
В) Довольно много, но не всё.
C) Для них ты открытая книга: у тебя нет секретов.
8. Тебе предоставляется случай сделать карьеру и стать богатой. Твоя реакция?
А) Никому не расскажешь об этом. Сначала убедишься, что всё действительно получится.
В) Осторожно и подчеркивая, что это только предположение, информируешь только своих близких.
C) Радостно делишься новостью почти со всеми.
9. Ты так мечтала иметь ребёнка. И вот наконец ты беременна. Твои действия?
А) Прежде чем открыть рот, ты должна быть абсолютно уверенна.
В) Обязательно рассказываешь мужу и может близкой подруге.
C) Скажешь и мужу и родителям и подруге
Ответы
Суммируйте очки: три очка за каждый ответ А; два очка за каждый ответ В; одно очко за ответ C.
Больше 21 очка - ты умеешь притворяться. Поэтому, если влюбишься в другого, ничто и ни в коем случае не выдаст твоей измены. Признаешься мужу, только, если решишь оставить его. Твоя линия поведения неплохая лишь на определенный период - чтобы разобраться с собой и понять, чего же ты хочешь, ведь излишняя откровенность может иногда разрушить навсегда даже самый прочный Союз.
От 17 до 21 очка - ты сумеешь устоять перед соблазном. Ты внимательна к мелочам, сдержанна и самостоятельно: не уступаешь порывам, не страдаешь избытком откровенности. В течение некоторого времени спокойно выдержишь атаку чувства вины. И всё же ты неспособна долго играет двойную роль.
От 12 до 16 очков - ты выдерживаешь недолго, потом рассказываешь. Ты предпочитаешь открытость и прозрачность в отношениях с другими, тебе было трудно скрыть своё увлечение. Чтобы не сделать больно не себе, не мужу, попробуешь хранить тайну, но напрасно, у тебя же всё написано на лбу! Ты скажешь полуправду, но потом наследишь и запутаешься окончательно: признание станет неминуемо.
Менее 12 очков - ты признаешься сразу. Ты прозрачна, как стекло: то, что чувствуешь, рассказываешь сразу и всем. Иногда из-за чрезмерной откровенности, можешь сделать больно на окружающем. Ты уверена, что это лучшая модель поведения? Увлекшись с другими, ты немедленно объявишь об этом мужу, действуя с непростительной легкостью. Но увлечение может лопнуть, как мыльный пузырь, ещё до того, как ты изменишь, и признавшись заранее, ты спровоцируешь разрыв из-за ничего.
Чтобы знать о себе больше, перейдите по ссылке:
Комментариев нет:
Отправка комментария