Как получить помощь Ангелов

У каждого есть свой Ангел-Хранитель. И если человек делает доброе дело, Ангел-Хранитель радуется. Когда человек «грешит», то плачет. После смерти человека, Ангел-Хранитель несет его душу к Богу.
В день рождения человека, Ангелы-Хранители спускаются с заоблачных далей к имениннику, и когда виновнику торжества желают всяческих благ – счастья, здоровья, долгих лет жизни и прочее, «высокие» покровители наматывают на ус, чтобы выполнять «заказы» в течение года.
К тому же именинник в свой день рождения обязан и сам просить у небесных обитателей исполнения заветных мечтаний. Херувимы очень обижаются, если человек игнорирует их, и могут перестать радеть за своего подопечного, и тогда весь год пойдет насмарку.
В течение года человек также может обращаться к Ангелам-Хранителям. Выходя из дома, следует говорить: «Ангел мой, идем со мной: ты – впереди, а я – за тобой». И тогда покровительство Ангела-Хранителя обеспечено, и дела будут спориться.
Полезно обращаться к Ангелам-Хранителям с просьбой защиты близкого человека или своего ребенка. Можно попросить помочь ребенку в учебе, укрепить его здоровье, жить в согласии с Вами, иметь хороших друзей.
Обычно мы обращаемся к Ангелам-Хранителям в особых случаях. Как я уже писала ранее – Ангелов много. И существуют не только Ангелы-Хранители, но и Ангелы любого дела. Есть Ангелы образования, Ангел здоровья, Ангел любви, Ангел ремонта, денег, Ангелы изобилия и процветания, и даже Ангел парковки. Джасмухин и Дорин Верче часто говорят об разных Ангелах, оказываемых помощь людям. И это легко проверить.
Если у Вас есть машина, и Вам нужно припарковаться в сложном месте, обратитесь к Ангелу парковки. Лучше это делать заранее, перед выездом из дома, или хотя бы за 10-20 минут до нужной парковки: «Дорогие Ангелы парковки, благодарю вас за то, что я быстро и легко припарковалась в необходимом мне месте около супермаркета/бизнес-центра/детского сада…..».
Я всегда обращаюсь к Ангелу здоровья, когда чувствую, что начинаю заболевать: «Дорогие Ангелы здоровья, благодарю вас за свое хорошее здоровье, отличное самочувствие, высокую энергетичность, за то, что заботитесь о моей иммунной системе». И никогда не разболеваюсь, в этом случае, я моментально чувствую улучшение.
Если Вы сдаете экзамен, или хотите пойти учиться, если хотите помочь своему ребенку учиться, обратитесь к Ангелу образования: «Ангел образования, благодарю тебя за то, что помогаешь учиться моему ребенку, легко выполнять все задания, запоминать и воспроизводить нужный материал, сдавать экзамены на пятерки».
Во время шопинга можно обратиться к Ангелу покупок с просьбой помочь найти необходимую вещь по приемлемой цене и отличного качества, нужного дизайна: «Дорогие Ангелы покупок, благодарю вас за помощь в сегодняшнем шопинге. За то, что помогаете мне найти вещи, которые соответствуют моим запросам по цене, качеству, количеству».
Бывают Ангелы всего. Ангелы поддерживают все сферы человека: вдохновения, работы, творчества, воспитания, отношений, социума. После обращения к Ангелам ситуация может разрешиться в течение нескольких минут, например, освободиться место для парковки. Для других ситуаций нужно больше времени для разрешения, например, чтобы наладить нужные отношения.
Ангелы всегда находятся рядом с нами, но они могут помогать нам только по нашему запросу. Если мы не запрашиваем, то Ангелы могут находиться рядом, но не имеют полномочий вмешиваться в наши дела. Они могут вмешаться в нашу жизнь без нашего разрешения, только когда нам грозит опасность.
Есть Ангелы защиты и безопасности, к которым хорошо обращаться и благодарить за защиту семьи, близких и дорогих людей. Своим обращением мы предоставляем им доступ помогать нам.
Как часто можно обращаться к Ангелам за помощью?
Ангелы обретают силу от того, что помогают нам, и наращивают ее от нашей благодарности, от этого их полномочия растут.
Если мы обращаемся к Ангелам ежедневно во всех своих делах, то наши дела начинают продвигаться быстрее, более успешно и эффективнее. А если мы благодарим от сердца, то Ангелам от этого хорошо, и нам от этого хорошо. Это есть сотрудничество Вселенной и Вас, потому что человек – неотъемлемая часть Вселенной. А Вселенная заинтересована, чтобы каждая ее часть была счастлива. Она заботиться о нас и делает это с удовольствием, но для этого нужно к ней обратиться.
Когда передо мной возникает неразрешимый для меня вопрос или проблемы, я говорю: «Пусть Вселенная позаботиться об этом, и найдет самое лучшее решение» или «Пусть мой мир позаботиться обо мне сегодня», можно обратиться к своему Высшему Я: «Высшее Я, пожалуйста, руководи сейчас всеми аспектами моей жизни».
Вселенная – это линза, которая увеличивает все, на что Вы фокусируете свое внимание, а Ангелы – это ее верные солдаты. Если Вам нужны деньги, обратитесь к Ангелу денег, или к Вселенной: «Вселенная, я знаю, что ты меня любишь. Дай мне возможность почувствовать себя любимой. Мне нужны деньги, чтобы жить. Я этого достойна».
Сегодня, отправляясь на прогулку, я обратилась к Ангелу прогулок и поблагодарила его за замечательную прогулку, от которой я получила огромное удовольствие. Обратилась к Ангелу находок и поблагодарила, за то, что во время прогулок я всегда нахожу что-то интересное для себя. Прогулка, действительно, была восхитительной, потому что меня сопровождало солнце и прекрасная погода, что бывает крайне редко в Санкт-Петербурге. Что же я нашла за эту прогулку? Во-первых, я открыло для себя Овсянниковский сад, на Мытнинской площади, на которой когда-то состоялась церемония гражданской казни Н.Г. Чернышевского.
Я советую Вам провести эксперимент: настройтесь с утра на подарки: «Я открыта для подарков сегодня. Пусть этот день порадует меня подарками». И понаблюдайте, как пройдет Ваш день. И не забудьте поблагодарить Ангела подарков.
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Vicshirmarina
Марина статья очень по нравилась мне и моим друзьям.Проведем эксперимент обязательно.Спасибо.Будем читать Ваши статьи очень интересны.ОтветитьУдалить
Спасибо за комментарий. Рада быть вам полезнойОтветитьУдалить
Мы все ходим под Богом,не нужно этого забывать никогда.Бог и все его Ангелы будут всегда с нами в добрых делах и достойных поступках.ОтветитьУдалить
Конечно, они с нами. Они помогают нам в трудные минуты. Но нужно не забывать благодарить их.ОтветитьУдалить
Этот комментарий был удален автором.ОтветитьУдалить
Спасибо! Заставило задуматься. Обычно просить мы не умеем и не любим, ни у людей, ни у высших сил. А, видимо, зря...ОтветитьУдалить