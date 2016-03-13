О чем говорит мужчине женская одежда

Женщины думают, что одеваются для мужчин. Но мужчины, почему-то остаются глухи к женским стараниям. Почему? Психологи утверждают, что мужчины просто не понимают сигналов женщины.
Эта статья раскрывает некоторые тайные переговоры, которые ведет одежда женщины с мужчинами, которые ее окружают.
Одевая Элегантный Дорогой Деловой Костюм, женщина думает:
- Я женщина со вкусом, и умею одеваться.
Мужчине же он говорит:
- Я не такая, какой кажусь с первого взгляда. Разгадай меня.
- Я требую к себе уважения!
Классические брюки честно сообщают мужчине:
- Я деловая, мобильная и любящая себя личность.
Не подпускаю к себе трусов и неврастеников.
Женщина думает, что Обтягивающие трикотажные топы, открывающие пупок говорят:
Мужчины же, прислушиваясь, слышат:
- Я хочу, чтобы ты увидел меня голой.
Женщина в обтягивающих трикотажных брючках думает о себе:
- Я смелая, модная и у меня неплохая фигура.
Мужчины же слышат:
- Полюбуйся, какая у меня попка!
Мини-юбка, в каких бы комбинациях она не была одета, вопит на всю улицу:
- Иди за мной!
- Я элегантна и загадочна, романтична, но совсем не ханжа.
Мужчина же слышит всегда одно и то же:
- Я скрытна и холодна. У меня есть комплексы, заставляющие меня держаться настороже и отражать любые попытки сближения.
Джинсы, которые так любят женщины, предательски бормочут:
- Я вовсе не женщина,
а просто свой в доску парень.
- Я не уважаю и не люблю себя.
У меня нет чувства собственного достоинства.
Самая прелестная часть туалета – туфли на высоких каблуках, совершенно не умеют молчать. Если утром они щебечут:
- Ах, какие ножки!
То к вечеру острые «шпильки» многих дам, идущих по улице, пищат:
- Я устала и едва держусь на ногах!
- А я вообще не умею ходить на каблуках!
- А я уже полгода не была в тренажерном зале!
- А я с детства сутулюсь и шаркаю ногами!
Блузка, застегнутая до верха на все пуговицы, шепчет каждому мужчине:
- Расстегни меня!
В следующей статье я приведу реплики разных расцветок и определенных видов ткани, которые предательски вмешиваются в разговоры людей. Чтобы не пропустить самое интересное, подпишитесь на рассылку, и скачайте авторские книги в подарок.
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