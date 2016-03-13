воскресенье, 13 марта 2016 г.

О чем говорит мужчине женская одежда

Женщины думают, что одеваются для мужчин. Но мужчины, почему-то остаются глухи к женским стараниям.  Почему? Психологи утверждают, что мужчины просто не понимают сигналов женщины. 

Эта статья раскрывает некоторые тайные переговоры, которые ведет одежда женщины с мужчинами, которые ее окружают. 



Вот о чем говорит мужчинам одежда женщины.


Одевая Элегантный Дорогой Деловой Костюм, женщина думает:
- Я женщина со вкусом, и умею одеваться.

Мужчине же он говорит:

- Я не такая, какой кажусь с первого взгляда. Разгадай меня.


Шляпа с широкими полями на протяжении многих столетий выкрикивает одну и ту же фразу:

- Я требую к себе уважения!




Классические брюки честно сообщают мужчине:

- Я деловая, мобильная и любящая себя личность. 
Не подпускаю к себе трусов и неврастеников.




Женщина думает, что Обтягивающие трикотажные топы, открывающие пупок говорят:


- На улице жара, и я не хочу обременять себя одеждой.

Мужчины же, прислушиваясь, слышат:

- Я хочу, чтобы ты увидел меня голой.






Женщина в обтягивающих трикотажных брючках думает о себе:
- Я смелая, модная и у меня неплохая фигура.

Мужчины же слышат:

- Полюбуйся, какая у меня попка!



Мини-юбка, в каких бы комбинациях она не была одета, вопит на всю улицу:

- Иди за мной!




Женщина в юбке до щиколотки с высоким разрезом думает:
- Я элегантна и загадочна, романтична, но совсем не ханжа.

Мужчина же слышит всегда одно и то же:

- Я скрытна и холодна. У меня есть комплексы, заставляющие меня держаться настороже и отражать любые попытки сближения.


Джинсы, которые так любят женщины, предательски бормочут:

- Я вовсе не женщина, 

а просто свой в доску парень.






Просторные мятые кофты, мешковатые брюки, бесформенные юбки на резинке громко и ясно заявляют каждому мужчине в пределах видимости:

- Я не уважаю и не люблю себя. 
У меня нет чувства собственного достоинства.

Самая прелестная часть туалета – туфли на высоких каблуках, совершенно не умеют молчать. Если утром они щебечут:
- Ах, какие ножки!

То к вечеру острые «шпильки» многих дам, идущих по улице, пищат:
- Я устала и едва держусь на ногах!
- А я вообще не умею ходить на каблуках!
- А я уже полгода не была в тренажерном зале!
- А я с детства сутулюсь и шаркаю ногами!

Блузка, застегнутая до верха на все пуговицы, шепчет каждому мужчине:

- Расстегни меня!

В следующей статье я приведу реплики разных расцветок и определенных видов ткани, которые предательски вмешиваются в разговоры людей. Чтобы не пропустить самое интересное, подпишитесь на рассылку, и скачайте авторские книги в подарок.

Автор: на
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