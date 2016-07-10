Как стать достигатором своих целей. Часть 1.

Моя история и мой опыт достижения целей
Тема достижения целей обсуждается давно.
Тема достижения целей обсуждается давно.
Кто достигает цели?
Почему это им удается?
Этому посвящен мой блог.
На самом деле, мы все с Вами достигаторы, если живем до сих пор и чего-то уже достигли. Такой опыт есть у каждого. В этой статье я хочу поделиться своим.
Мы все сталкиваемся с трудностями. В основном они типичные, одинаковые для всех: найти работу, построить отношения, все мы строим карьеру, и всем нам нужно признание. Отличие в том, что с этими трудностями мы справляемся по-разному. Именно от этого зависит наша личная эффективность – скорость достижения цели, и ее объем.
Я обычный человек, и высоких целей в своей жизни пока не ставила. Я потому и выбрала специализацию Женского Коуча от А до Я, потому что побывала во всех женских ипостасях: дочь, сестра, жена, мать, подруга, любовница… Пережила все трудности, с которыми может столкнуться в своей жизни женщина. Еще обо мне на страничке "Об авторе".
А еще мне очень повезло. Я никогда не ходила в детский сад, и родители меня ни чему не заставляли. Полная свобода! Но, и не помогали. Всего приходилось добиваться самой. Отец всегда говорил нам с сестрой: «Это Ваша жизнь!»
Со своей первой трудностью я столкнулась, когда закончила школу в 16 лет. До этого времени у меня не только трудностей, но и целей не было. Счастливое, беззаботное детство. Прыжки по крышам гаражей и ям, жжение костров, резанье пиявок… в общем, я была сорванцом. Учеба в школе трудностей мне тоже не доставляла.
Окончив школу, я не знала, кем мне быть, где учиться, поэтому решила устроиться на работу. Надо сказать, трудовая книжка у меня открыта с 14 лет, я всегда подрабатывала. Но, брать ответственность за подростка в 16 лет никто не хотел. Меня никуда не брали. Но, цель устроиться на работу у меня была. И я это сделала!
Я взяла телефонную книгу и начала звонить по всем организациям. Где-то не взяли трубку, где-то отвечали уборщицы, где-то сразу отвечали, что никто не требуется… Пока не дошла по списку до детских садов. Меня взяли в первый же детский сад помощником воспитателя. И так началась моя педагогическая деятельность. И длиться до сих пор, но уже в университете.
Но, в тот момент я освоила очень хороший навык «забивать голы», которым пользуюсь до сих пор. Пытаться до результата. Забивать гол, пока не забьешь. Пока лампочка не загорится. Главное, не останавливаться, рано или поздно все-равно получиться.
В детском саду я проработала 15 лет. Интересное было время: получила первое педагогическое образование (закончила педагогическое училище), вышла замуж, родила дочь. И вот, когда она у меня родилась, я поняла, что «выросла из детского сада», и хочу чего-то большего. Хочу, чтобы мой ребенок мной гордился. Я решила начать с университета и получить высшее образование.
Ситуация: мне уже 28 лет, работа с 7 утра до 7 вечера, маленький ребенок, муж, который был против, чтобы я училась. Я начала готовиться втихаря. Еще один неожиданная неприятность ожидала меня. Когда я пришла подавать документы, то узнала, специальность «Социальная педагогика», куда я собиралась поступать, перекинули с социологического на педагогический факультет, и вместо истории нужно сдавать биологию. А я-то учила историю… Что делать? Отказываться? НЕТ!
Взяла отпуск, набрала все 6 учебников в библиотеке, начиная с ботаники, зоологии, анатомии и т.д. Через месяц я поступила с высшим балом. И это была моя первая осознанная достигнутая цель. Подробнее о моих достижениях здесь
Какой навык достижения цели я получила? Если ежедневно делать маленькие правильные шаги – результат будет! Подчеркиваю – ПРАВИЛЬНЫЕ! Если Вы хотите иметь спортивную фигуру, и будете ежедневно делать 10 упражнений на пресс - ПРАВИЛЬНО, то, даже не веря, что накачаете кубики на животе, пресс Вы все-равно накачаете.
Отучившись в университет 1 год, я пришла к мысли, что пора бы мне и работу поменять. Ситуация: маленький ребенок, заочное обучение в университете, работа с утра до вечера, другого опыта работы нет, муж против и коллеги тоже. Вокруг себя я постоянно слышала фразу: «куда ты пошла», «у тебя ничего не получится», «воспитатели никому не нужны», «ты все-равно вернешься». Вам такое знакомо? Когда Вы чего-то хотите, а окружающая среда против?
Но я ушла. В никуда. Подала заявление и уволилась. Встала на учет в центр занятости. Было тяжело. Я использовала все, что можно, ходила на собеседования по 5 раз в день. Меня брали на работу, но страховым агентом, распространителем, представителем разных фирм и т.п. В итоге я устроилась в инвестиционную компанию консультантом по недвижимости. У них как раз шел набор с обучением.
Я помнила, что нужно забивать голы и не останавливаться. В процессе поиска работы, я создала технику поиска, которой пользовалась в своей жизни еще ни раз… Какой навык я получила? Навык преодоления сопротивления окружающего мира. Я поняла, что когда увлечен достижением цели, то все негативные моменты просто не могут задеть. Они как рифы, которые огибаешь, когда плывешь к цели.
Еще одна цель, которую я осознанно достигла – я закончила университет с красным дипломом. Это был настоящий вызов. Проверка себя на прочность.
Кто может съесть слона? Каждый может! Если будет его есть по частям. Я поняла, что к результату приводит только четкий план и его четкое выполнение. Думаете, я умнее других, что сдала все экзамены и курсовые на 5? Вовсе нет. Просто я это делала на отлично. Качественно, в срок, в соответствии с требованиями. С моими достижениями можно познакомиться здесь
Если хотите достичь успеха, признания и уважения в своей жизни:
- делайте то, что Вы делаете, на 10% лучше других;
- бросайте себе ВЫЗОВ;
- ешьте слона по частям.
Еще одну историю расскажу. Когда в моей жизни все стало рушиться: в семье разлад, на работе неприятности… Единственным выходом из сложившейся ситуации я видела – переезд с ребенком в другой город. От себя, конечно, не убежишь, но решить проблему таким образом было возможным. Как это сделала? Уволилась с работы, купила билет, села в поезд… Конечно, в первое время мне помогли.
Было ли мне страшно? Еще как! Но у меня были мои чудо навыки. В новом городе я живу уже 5 лет. За это время произошло много удивительных событий. Главное, я нашла свое предназначение – я помогаю другим достигать целей. Если бы я не преодолела тогда свой страх, то ничего бы в моей жизни не было. Или было бы что-то другое. Но, главное, я поняла: страх - мой друг. Нужно всегда идти туда, где страшно.
В этой статье Вы познакомились с моими критериями достижения целей, и моим опытом, моими эффективными навыками, которыми я пользуюсь всю жизнь:
O«Забивать голы»
OЕжедневные правильные шаги
OСопротивление окружающего мира
OБросьте вызов!
OЕшьте слона по частям
OДелайте на 10% лучше остальных
OСтрах – мой друг
Если Вам в чем-то нужна помощь, жду Вас ко мне на консультацию.
Помните:
Кто весел, тот смеется,
Кто хочет, тот добьется,
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