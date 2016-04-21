Женщина в черном

Надевая черный костюм, женщина руководствуется тем, что он ее «стройнит» и придает шик. Но совсем забывает о том, что черный цвет прибавляет женщине возраст, так как цвет лица в черной одежде теряет румянец, присущий молодости. К тому же черный цвет требует: «Не подходи!»
Чтобы исправить положение и нейтрализовать влияние черного цвета, необходимо просто добавить к черному наряду яркое пятно других цветов.
Если хотите приобрести облик строгости, торжественности и сексуальности, добавьте белую блузку или шарф. Черно-белое сочетание – это классика. Никогда не прогадаешь.
Красный цвет кричит: «Подой-ди!». Это цвет страсти, огня и сексуальной энергии. И если Вы хотите, чтобы романтический ужин плавно перешел в страстную ночь, то добавьте к элегантному черному платью красную брошь, платочек или перчатки. Но в сочетании с деловым костюмом красный вызывает агрессию.
Если Вы хотите подержать собеседника на расстоянии, то холодный синий цвет поможет сохранить дистанцию. В сочетании с черным он будет свидетельствовать о Вашем благоразумии и сдержанности. Также синий цвет убеждает: «Не волнуйся», и вызывает доверие.
Зеленый цвет ассоциируется с пробуждением природы, молодостью, свежестью и красотой. В сочетании с черным создаст бодрости и оптимизма, придаст выражение наивности, жизнерадостности, молодого задора и непосредственности.
Самым романтическим считается желтый цвет. Он вызывает улыбку, символизирует радость и теплоту. В нем Вы будете излучать доброту и заботу. В сочетании с черным желтый создаст настроение самоотверженности и взаимопонимание, принесет мир и согласие.
Вот так, с помощью нехитрых манипуляций можно превратить черный цвет в друга и союзника.
Также и расцветки определенных тканей имеют свои реплики, не слышно вмешиваясь в разговоры с людьми:
Ткань в крупный горох говорит: «Смотри на меня!»
Ткань в мелкую клетку говорит: «Не смотри!»
Цветочный рисунок уверяет: «Все в порядке!»
Геометрический рисунок предупреждает: «Будь настороже!»
А прозрачная ткань, какая бы она ни была, всегда говорит одно и то же: «Мое место – в спальне!»
А, о чем говорит мужчинам женская одежда, можно почитать здесь
Интересная информация. Пожалуй подпишусь на новости.ОтветитьУдалить
Рада делиться информацией, которая может быть полезной моим читателямОтветитьУдалить