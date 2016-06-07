Имидж делового человека. Его значение в современной жизни

В своей статье «По одежке встречают» я писала о важности персонального имиджа в достижении профессионального успеха. В этой статье я пишу о значении делового имиджа в современной жизни, и предлагаю женщинам пройти тест «На достойном ли уровне Ваш имидж».
В переводе с английского «имидж»/«imige» переводится как «образ».
Следовательно, когда говорят об имидже человека, то говорят о том образе, который возник у других людей: «У него имидж делового человека», «У нее отрицательный имидж».
Причем, под «образом» имеется ввиду не только визуальный/зрительный образ/вид/облик, но и образ мышления/поведения/поступков. Иначе говоря, русское слово «образ» употребляется в более широком смысле – как представление о человека, мнение о нем.
Дело в том, что когда у какого-то человека складывается мнение о другом человеке, то в его сознании/подсознании формируется определенное отношение к этому человеку, и готовность действовать определенным образом: стремиться сотрудничать или игнорировать.
На языке психологов такая готовность называется психологической установкой. Значит, сложившееся о Вас мнение окружающих будет определять их психологическую готовность действовать в отношении Вас определенным образом, то надо соответствующую установку на себя у них сформировать. И для этого надо, чтобы у них было определенное мнение о Вас.
Вот по сути, зачем и надо формировать нужный имидж: воздействуя на сознание людей с целью создания у них «нужного» мнения о Вас - «Знайте. Я хороший человек. И я Вам сейчас это докажу».
Важно: влиять нужно не только на сознание людей, но и на их подсознание, чтобы у них помимо их воли возникло бы чувство приятного, связанного с Вами и с Вашим мнением.
Отсюда правило: формируя свой имидж, следует в большей степени воздействовать на подсознание людей, чем на их сознание – до 80%.
Во-первых, подсознание чаще управляет поведенческими актами, чем сознание – «что-то есть в нем такое привлекательное…».
Во-вторых, поскольку, люди доверяют себе больше, чем другим, то и подсознательному мнению они будут доверять больше, чем мнению «сознательному».
То есть, формирование имиджа каждым бывает осознанным и неосознанным или помимо своей воли («на автомате»). Это приводит к умозаключению: если разные люди поступают с нами одинаковым образом, то они поступают с нами так, как мы им «позволяем» неосознанно. Наша задача состоит в том, чтобы не допустить даже подсознательных сигналов о себе, провоцирующих нежелательное поведение других людей или сигналы просто негативные, дабы не создавать свой отрицательный имидж.
Осталось определиться, какой имидж для соискателей лучше:
Профессиональный имидж это когда про человека говорят: «Он блестящий логик/эрудит/педагог….», или «Да, нет, специалист-то он так себе….».
Личностный имидж – это когда про человека говорят: «Он не только порядочный, но и милый, обаятельный человек», или «Он невыносимый человек, грубый, готовый любого унизить».
Таким образом, имидж – это набор определенных качеств, которые люди ассоциируют с индивидуальностью – как внешний облик, так и внутреннее содержание.
Создание имиджа – дело тонкое. Можно сказать, что имидж – это искусство очаровывать других. На имидж влияет не только прическа, косметика, одежда, умение равномерно и ритмично двигаться, правильно сидеть, но и общая физическая форма, тренированность, чрезмерная напряженность или ненужная расслабленность.
Как показывают исследования многих отечественных исследований, что от имиджа существенно зависят шансы получить работу и успехи в деловой карьере. Руководители крупного бизнеса: банков, туристических фирм, страховых агентств считают, что попасть на орбиту избранных и занять престижные рабочие места могут только те, чьи внешние данные отвечают требованиям, предъявленным к данному кругу работников.
Были опрошены 300 директоров, 90% из которых подтвердили, что важнейшим фактором при приеме на работу является личная презентация. Конкуренция на рынке труда не гарантирует поступление на работу только за счет образования и профессионального опыта. Работодатели предъявляют дополнительные требования, в частности и к имиджу, если эта работа с людьми.
Важнейшими слагаемыми позитивного имиджа считаются:
- коммуникативные способности: умение вести переписку, разговаривать с людьми в различных ситуациях, литературный язык и четкая артикуляция;
- различные аспекты внешности: ухоженность, облик – общий вид, фигура, физическая форма, одежда;
- хорошие манеры.
Женщинам предлагаю пройти тест
НА ДОСТОЙНОМ ЛИ УРОВНЕ ВАШ ИМИДЖ
(да – нет)
1. Тратите ли вы утром, собираясь на работу менее 15 минут?
2. Носите ли вы серьги каждый день?
3. Ходите ли вы к парикмахеру через каждые 6-8 недель?
4. Требуют ли ваши волосы более 10 минут ежедневного ухода?
5. Пользуетесь ли вы цветными лаками для ногтей гармонично с вашей внешностью или помадой?
6. Делаете ли вы маникюр каждую неделю?
7. Употребляете ли вы косметику каждый день, когда идете на работу?
8. Поднимается ли у вас на несколько сантиметров юбка, когда вы садитесь?
9. Подправляете ли вы макияж в течение дня?
10. Можете ли вы определить разницу между 5 и 20 ден?
11. Составляет ли ваш гардероб преимущественно темно-синий, серый или другой нейтральный цвет?
12. Носите ли вы пояса?
13. Знаете ли вы, какая длина рабочей юбки для вас самая подходящая?
14. Знаете ли вы, какой стиль одежды вам более всего к лицу?
15. Носите ли вы летом платья и блузку с короткими рукавами, чтобы было прохладнее?
16. Если вы небольшого роста, носите ли вы высокие каблуки, чтобы казаться выше?
17. Вставляете ли вы натяжные колодки в туфли, когда снимаете их после работы?
18. В тот день, когда вам предстоит важная встреча, вы одеваетесь иначе, чем обычно?
19. Есть ли в вашем гардеробе специальный костюм (платье) для деловых ужинов?
20. Соответствует ли качество ваших туфель, портфельчика или сумки, часов вашему положению и успеху?
Да – 1 балл за каждый правильный ответ в соответствии с ключом.
КЛЮЧ
1. Нет – макияж и волосы требуют 15 – 20 минут, одежда и дополнения – 10 = 30 минут.
2. Да – серьги важны как галстук для мужчин.
3. Да – если вы не стрижетесь больше 8 недель, волосы теряют форму.
4. Нет – более 10 минут тратят лишь ранние пташки и незамужние женщины.
5. Нет – для работы годятся прозрачные или светлые нейтральные тона.
6. Да.
7. Да – макияж ведет к успеху.
8. Нет – иначе она вам мала, коротка или узка.
9. Да – нужно несколько раз поправлять макияж в день.
10. Да – незнанием вы можете снизить общее впечатление.
11. Нет – нейтральные цвета – опора гардероба, но не должны быть такими скучными и сдержанными.
12. Да.
13. Да.
14. Да.
15. Нет – непрофессионально.
16. Нет – неудобно ходить, выдают вас.
17. Да – это продляет их жизнь на годы.
18. И да и нет.
19. Да.
От 15 – 20 – имидж в полном порядке, вы создаете хорошее впечатление.
От 10 – 15 – имидж устарел, необходима модернизация.
Менее 10 баллов – имидж препятствует карьере, создает неблагоприятное впечатление, посылает неверные сигналы.
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