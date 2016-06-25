Вчера я прошла сеанс онлайн тестирования Александра Белановского «Как найти свое денежное призвание и зарабатывать на любимом деле».
Узнала много интересного, хочу поделиться с Вами.
Как Вы думаете, что такое призвание?
С одной стороны, призвание находится где-то на границе эзотерики.
С другой стороны – это практическая деятельность, которая должна приносить удовлетворение и Вам и окружающим.
А. Белановский выделяет 3 типа призвания:
1. Основанное на разуме – ментальное призвание
2. Основанное на теле
3. Основанное на эмоциях - это когда мы смешиваем тело с разумом
Призвание, основанное на разуме – у тех людей, которые в основу своей жизни кладут разум – теоретики, философы, аналитики.
Призвание, основанное на теле – у рабочих (от слова «раб») – основано на тех делах, действиях и образе жизни, где мозг не вкладывается в процесс зарабатывания денег.
Призвание, основанное на эмоциях - это все, что мы с вами делаем, так как наша с Вами жизнь полностью основана на эмоциях. Мы ведь живем не ради квартиры или машины, а ради эмоций, которые они нам приносят. Мы ходим на работу не для того, чтобы заработать деньги, а, чтобы купить на заработанные деньги красивую одежду, еду, чтобы дети нас благодарили, чтобы мы получили признание и т.п.
Мы живем ради того, чтобы получить положительные эмоций – любви, удовлетворения, признания, благодарности, верности, радости, счастья.
Но и ради отсутствия негативных эмоций. Мы не хотим испытывать боль, ненависть, или последствий семи грехов библии.
В большинстве случаев мы живем ради гармоничной ситуации: мы ищем положительные эмоции, стараясь избежать негативных. Только не у всех получается, и кто-то начинает путать свои потребности в положительном и отрицательном (это уже мое субъективное мнение).
Рассмотрим эмоции с точки зрения потребителя. Мы все – потребители эмоций. С одной стороны, мы все продавцы эмоций, так как мы связаны с обществом какой-то деятельностью, которая дает эмоции.
С другой стороны, мы все покупатели эмоций. Мы покупаем то, что дает нам сильные эмоции. Наше признание – давать окружающим людям эмоции.
Призвание – это то, что потребляют другие люди. И мы за это что-то получаем. Чтобы мир захотел взять наше призвание, мы должны вызывать какие-то эмоции. Все просто. Наше призвание оно не для нас. Оно для других. Если признание вызывает эмоции у мира – оно приносит деньги.
Деньги приносит призвание, основанное на разуме и теле через эмоции. Все профессии основаны на теле, разуме и эмоциях. Но какие же из них более оплачиваемые? В каком соотношении?
А теперь сам тест. 28 вопросов.
|
№
|
Вопрос
|
Если ДА
|
Если НЕТ
|
1
|
Нравится ли Вам выступать публично?
|
А
|
Д
|
2
|
Нравится ли Вам сочинять стихи и рассказы?
|
Б
|
Д
|
3
|
Нравится ли Вам сниматься на видео?
|
В
|
Д
|
4
|
Нравится ли Вам разговаривать по телефону?
|
Г
|
Д
|
5
|
Нравится ли Вам красиво и модно одеваться?
|
А
|
Д
|
6
|
Нравится ли Вам учить других?
|
Г
|
Д
|
7
|
Нравится ли Вам регулярно вести свой блог?
|
Б
|
Д
|
8
|
Нравится ли Вам что-то делать своими руками, и дарить другим?
|
Б
|
Д
|
9
|
Нравится ли Вам условно стоять за прилавком и лично общаться?
|
Г
|
Д
|
10
|
Нравится ли Вам организовывать праздники для других?
|
В
|
Д
|
11
|
Нравится ли Вам смотреть на себя в зеркало?
|
А
|
Д
|
12
|
Нравится ли Вам помогать другим, что-то получать, находить, изменять?
|
Г
|
Д
|
13
|
Нравится ли Вам публиковать свои фото?
|
В
|
Д
|
14
|
Нравится ли Вам участвовать в конкурсах?
|
А
|
Д
|
15
|
Нравится ли Вам писать подробные письма друзьям и клиентам?
|
Б
|
Д
|
16
|
Нравится ли Вам советовать чужие товары и услуги?
|
Г
|
Д
|
17
|
Нравится ли Вам читать сказки детям?
|
Г
|
Д
|
18
|
Нравится ли Вам выступать на радио и ТВ?
|
В
|
Д
|
19
|
Нравится ли Вам проводить планерки или собрания?
|
А
|
Д
|
20
|
Нравится ли Вам хвастаться телом или нарядами?
|
А
|
Д
|
21
|
Нравится ли Вам хвастаться поделками или тем, что сделано своими руками?
|
Б
|
Д
|
22
|
Нравится ли Вам слушать чужие жалобы?
|
Г
|
Д
|
23
|
Нравится ли Вам писать статьи, книги?
|
Б
|
Д
|
24
|
Нравится ли Вам созывать, собирать компании?
|
В
|
Д
|
25
|
Нравится ли Вам получать деньги за разговоры?
|
А
|
Д
|
26
|
Нравится ли Вам за то, что сами сделали?
|
Б
|
Д
|
27
|
Нравится ли Вам получать деньги за советы, обучение?
|
Г
|
Д
|
28
|
Нравится ли Вам получать деньги за использование своего тела?
|
В
|
Д
Сосчитайте, сколько у Вас получилось:
А –
Б –
В –
Г –
Д –
Зачем сосчитайте:
А + В =
Б + Г =
В итоге, нужны три цифры:
Сколько у Вас Д -
Сколько у Вас Х -
Сколько у Вас У -
Если у Вас больше всего Д
То у Вас зашкаливает или мозг или тело (тело реже). Скорее всего зашкаливает разум. Вы умнобедные, так как очень много думаете, и хотите, чтобы все сделалось само собой.
Вы боитесь принимать решение. Много пробуете, но результатов нет. Мечетесь. Много ищите, пробуете, ковыряете в себе, но денег при этом не хватает. Возможно, есть кредиты. Вы не уверены в себе и разочарованы в том, что делаете.
Все ковыряния в себе, внутри себя, раздвигание границ не приводит к серьезным изменениям. Так как Вы меняетесь в себе, но не внешние обстоятельства: не закрываются кредиты, нет повышения по карьерной лестнице, не увеличивается доход и т.д. Это происходит из-за того, что Вы ничего не привносите в себя из вне. Чтобы сварить борщ, нужно добавить свеклу.
Что нужно делать, чтобы долгожданные перемены наступили?
- Не нужно ничего искать в себе, а нужно в прямом смысле заняться продвижением себя. Выбрать 1 дело, которое приносит деньги. И начинать раскручивать себе как специалиста.
- Обязательно нужно увеличить материальную базу, чтобы было, на что себя изменять. Выйти на новый уровень и получить дополнительную внешнюю энергию. В нашем мире энергия – это деньги. Поэтому искать себя на новом уровне можно только с внешней энергией.
Как это сделать?
- Найти высокооплачиваемую работу.
- Научиться продвигать, и продавать себя как специалиста в какой-то области.
- Повышать ценность своих услуг.
То, что Вы делаете сегодня - именно на этом нужно себя продвигать, иначе скатитесь на ноль, и начнете делать все с начала.
Если у Вас больше всего Х
Вы знаете, чего хотите. Понимаете, куда нужно идти. Но есть проблема – Вас не устраивают доходы, которые есть.
Ваше призвание в публичности и в помощи другим. Быть на виду. Вы любите себя, успех, победы. Но не удовлетворены своими доходами.
Вы много делаете, но результат не устраивает. С деньгами то густо, то пусто. Любимое дело дает страсть и энергию, но рутина убивает, ввергает в уныние. Вам сложно совместить любимое и рутинное. Знаете, что можете больше, но не получается. Есть потолок в том, что вы сейчас делаете.
Что нужно делать?
- развивать свою публичность, продвигая себя как как бренд,
- создавать свои деньги на своем имени,
- осваивать все виды продаж себя как успешной личности,
- Ваша компания всегда вторична, и основывается на Вашем имени.
Если у Вас больше всего У
У Вас тело преобладает над разумом. Вы любите больше делать руками, рукоделить. Вы пишите офигенные тексты, делаете уникальные фото, Вы усидчивые и креативные, умеете создавать качественные товары и услуги.
К Вашей категории относятся и парикмахеры, и бизнесмены. Так как Вы очень талантливы, Вам завидуют. Ваш бизнес на услугах и на шедеврах.
Проблема в том, что Ваше любимое тело нуждается в публичное, а Вас это напрягает. Вас напрягает то, что Вы создали шедевр, а его нужно еще кому-то продать. У Вас полная квартира картин и недописанных текстов.
Вы создаете офигенные сайты, но на них нет посетителей. На Ваши офигенные блоги никто не подписывается. Вы не можете продвигать свои офигенные услуги и товары. В итоге: присутствует страх публичности, нет стабильного дохода. Поэтому, Вы близки к умнобедности - много думаете, но не делаете. Вам стрёмно выставлять свой товар на показ.
Многие из Вас живут по принципу: заработал-потратил. У Вас нет стабильного потока клиентов и покупателей. Приходится воевать самим с собой, и уходить в попсу.
Вас напрягает делать простенько. Родные смотрят на Вас как не от мира сего: "лучше бы ты этим не занимался", "делал бы что-нибудь попроще". А у Вас крутые фото и заумные тексты.
Что Вам нужно делать?
- прокачаться и повысить цену на свою услугу/товар,
- продвигать именно именно товар, а не себя и продавать дорого,
Чтобы вы могли творить и делать, то что хотите, у Вас должна быть высокая цена. Тогда Вы сможете выбирать себе клиентов. Иначе Вы будете вынуждены браться за весь хлам. А за счет дорогого клиента Сможете отбить свой шедевр.
Выводы.
Д – уходите в эмоции для других людей. Создавайте полезное для других. Берите то, что уже умеете делать. Продвигайте себя как спеца, увеличивая свой доход.
Х – дайте волю своей публичности и не сдерживайтесь. Публичность из Вас прет. Ее слишком много и нужно направить в нужно русло. Продвигайте себя как личность, как бренд. Самое главное – станьте публичной личностью и за это вам будут платить много денег.
У – перестаньте совершенствовать свои навыки, иначе свалитесь в Д. Переступите через свои барьеры и начинайте создавать поток клиентов, продавайте свои товары и услуги.
Пройдя тест, я сделала для себя много открытий. Я поняла, кто я есть, и в каком направлении мне нужно двигаться.
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P.S. Данный блог создан с помощью бесплатного курса "Технология построения дохода в сети интернет"
P.S. Данный блог создан с помощью бесплатного курса "Технология построения дохода в сети интернет"
Браво! Прочла, дабы развлечься, а результат офигенный!ОтветитьУдалить
Даже не сомневаюсь, что результат офигенный. Сама такое же пережила... Главное, что сразу становится понятно, какую компетенцию нужно в себе развивать.ОтветитьУдалить