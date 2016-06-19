Возраст человека. Сколько Вам лет на самом деле?

Всем привет. На связи Марина Ширшикова.
Сегодня я предлагаю обсудить тему человеческого возраста. Все мы приходим в этот мир, и все уходим, но в разных состояниях и с разным мироощущением.
Почему так происходит?
Понятно, что все хотят оставаться молодыми как можно дольше, но выглядеть и оставаться - разные вещи. Помню, когда работала воспитателем в детском саду, в ясельную группу ходила девочка, очень похожая на маленькую старушку. В этом же детском саду работала моя коллега, в возрасте 60 лет, но одевающаяся как подросток: короткая юбочка, косички…
Я понимаю, что ей хотелось выглядеть молодой, но бантики и узорчатые колготки все-таки делают женщину смешной. У меня на тему одежды есть несколько статей на блоге, например, «О чем говорит мужчине женская одежда». Откроете для себя много интересного.
Внутреннее ощущение своего возраста у каждого человека тоже разное. Кто-то умирает с молодой душой. А кто-то в 10 лет взрослый не по годам. Какие обстоятельства на это влияют. И можно ли это исправить? Предлагаю обсудить в этой статье.
Что из себя представляет возраст человека?
Возраст человека – это продолжительность жизни человека от рождения до физической смерти. Психологи выделяют 4 подвида возраста:
1. Это хронологический или календарный возраст - т.е. количество лет жизни человека от рождения до настоящего момента по паспорту. Тут все понятно. Чисто арифметический подсчет. Так как время вспять повернуть нельзя, остается только смириться. А вот над другими 3 подвидами стоит подумать.
2. Биологический или физический возраст – это состояние организма человека и его изношенность.
Во-первых, физический возраст может сильно отличаться от календарного возраста, так как он зависит от генов и от образа жизни человека, перенесенных заболеваний и стрессов. На биологическое состояние человека оказывает влияние тяжесть физической работы, вредные привычки, интеллектуальная активность, профессия и даже образование.
Например, полный человек не только выглядит старше своих лет, но и возраст внутренних органов говорит об этом. Если мне не верите, посмотрите шоу «Взвешенные люди» - 1 сезон, кажется 3 фильм.
Во-вторых, человек физически выглядит так, как хочет выглядеть. Это определенный настрой и желание человека. Обычно, человек знает, чего он не хочет, но ему трудно определить с тем, что он хочет. Это главная установка во всем, и Ваше физическое состояние не исключение.
Например, я такая, потому что я хочу быть такой:
- мой вес 56 кг, потому что я хочу иметь такой вес. Так было не всегда. Мой организм склонен к полноте и несколько раз я выходила за нормы. Потом поставила себе границу – мой вес не может быть больше 60 кг.
- моя талия 70 см. Потому что я хочу такую талию. Поставила себе границу – моя талия не может быть шире 75 см, потому что, если будет больше, то начнет формироваться внутренний жир, а это уже начало ожирения внутренних органов.
О том, как у меня это получается, напишу в следующей статье.
3. Социальный возраст – это уровень социальных достижений: карьера, общественное положение, статус. Чем больше человек берет на себя ответственности, тем серьезнее становится. Например, старшие дети более серьезные, чем младшие, потому что вынуждены о них заботиться и нести ответ перед родителями. Человек с целями выглядит более взрослее, чем тот, кто не задумывается о завтрашнем дне. Это отражается в поведении, взгляде, словах, взглядах на мир, в отношении к окружающим людям.
У человека с насыщенной жизнью и огромным опытом, стакан наполовину пуст – так как уже много сделано и прожито.
Все накладывает отпечаток на самоощущение в этом мире.
Человек с нереализованными планами считает себя более молодым.
Его стакан наполовину полон – еще много впереди, многое можно сделать, и достигнуть. Для этого есть, и силы, и время, и куча других возможностей.
Его стакан наполовину полон – еще много впереди, многое можно сделать, и достигнуть. Для этого есть, и силы, и время, и куча других возможностей.
Я всегда была оптимистом, и даже в 40 лет меня не покидает ощущение, что я в начале своего жизненного пути:
- период до 20 лет можно назвать неосознанным, события первой половины просто не помнишь, события второй половины складывались под воздействием внешних и внутренних факторов – влияние гормонов, и старшего поколения;
- период от 20 до 40 лет – живешь с ощущением репетиции или какого-то разгона: получаешь образование, выбираешь профессию, осваиваешь трудовые навыки, создаешь семью, воспитываешь детей. Все усилия направлены на разрешение внешних факторов, чужих проблем и желаний;
- после 40 лет происходит переоценка прожитой жизни, оглядываешься назад, строишь планы, ииииии начинаешь ЖИТЬ.
У пессимистов, наверное, все иначе….
4. Психологический возраст называют внутренним возрастом, определяется как субъективное внутреннее ощущение возраста самим человеком + оценка поведения личности со стороны другого человека.
Психологический возраст человека не всегда соответствует паспортному возрасту или физиологическому состоянию тела.
Но именно он является основой постановки цели, задач, выбора определенного стиля жизни, и сферы интересов.
По самоощущению психологический возраст показывает насколько молодым, взрослым или старым ощущает человек сам себя. Наблюдается тенденция: часто молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет оценивают себя старше, чем они есть на самом деле. После 40 лет люди чаще воспринимают себя младше, чем они есть. И чем старше становятся, тем больше «молодеют».
Предлагаю Вам пройти тест на определение психологического возраста.
Я проходила этот простой тест несколько раз в разные периоды своей жизни, и получала каждый раз разные результаты. Этот тест можно считать индикатором, показывающим Ваше ощущение себя и окружающего мира. Опираясь на него можно задуматься над тем, как ты живешь, и что можешь изменить, чтобы жить лучше.
ТЕСТ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
1. Какую форму досуга вы предпочитаете:
А) общение с приятелями;
Б) телевизор;
В) чтение книги;
Г) решение кроссвордов;
Д) что угодно.
2. Ваше отношение к моде:
А) признаете и стараетесь соответствовать;
Б) признаете то, что подходит;
В) не признаете экстравагантность;
Г) отрицаете моду;
Д) смотря по настроению.
3. Если вам предлагают более интересную, но менее оплачиваемую, надежную работу, вы:
А) соглашаетесь без колебаний;
Б) посоветуетесь с другом;
В) постараетесь выяснить все детали и подробности;
Г) откажитесь;
Д) поступите по обстоятельствам.
4. Ваше отношение к инновациям:
А) признаете и принимаете все без колебаний;
Б) стараетесь разобраться в преимущественных достоинствах и недостатках;
В) не признаете, пока не убедят;
Г) скептически откажитесь, старое надежнее;
Д) отношение зависит от настроения.
5. Ваше отношение к современной рок-музыке:
А) восторженно;
Б) обычно слушаете с удовольствием;
В) избирательно, слушаете лишь некоторое;
Г) не признаете этой музыки и грохот;
Д) безразлично – на вкус и цвет товарища нет.
6. Какая работа вам нравиться:
А) с элементами риска, неожиданности;
Б) неоднообразная, немонотонная;
В) позволяющая в полной мере выявить свои таланты и способности;
Г) спокойная, нетрудная;
Д) в зависимости от настроения.
7. Ваше отношение к правилам:
А) легко нарушаете;
Б) иногда нарушаете;
В) стараетесь не нарушать серьезных правил;
Г) соблюдаете любые правила;
Д) действуете по обстоятельствам.
8. Какое настроение у вас преобладает:
А) оптимистическое;
Б) чаще оптимистическое;
В) чаще пессимистическое;
Г) пессимистическое;
Д) по обстоятельствам.
9. Какой цвет вам больше нравиться:
А) красный;
Б) желтый;
В) синий;
Г) коричневый или серый;
Д) зеленый.
10. Ваше отношение к дискомфорту на работе и в быту:
А) не обращаете внимание;
Б) относитесь спокойно, если не мешает действовать;
В) не любите дискомфорт, но и комфорт специально не создаете;
Г) стараетесь создать себе комфортные условия;
Д) комфорт цените, но и без него сильно не переживаете.
ПВ = (1б + 3в + 4г + 2д) х 2 = … больше – меньше 5 – норма.
Вот Вы и получили свой психологический возраст. Есть над чем задуматься?
Я подняла эту тему, потому что всегда была серьезным и ответственным человеком. Уже в 10 лет со мной отпускали на речку других детей: «Если Марина с Вами пойдет, то можно», - говорили мамы.
С годами я заметила, что совсем перестала радоваться и смеяться от души. Хотя ничего плохого в моей жизни не произошло. Можно ли вернуть легкость жизни? Можно ли научиться сочетать в себе ответственность и радость каждого момента? Можно ли по-настоящему жить играя?
Вы как думаете? Поделитесь своим мнением в комментариях.
Здравствуйте ,Марина. В формуле ПВ= ( 1Б или 16 +3в + 4гОтветитьУдалить
2д) х 2 = Я не поняла, что обозначает ...больше - меньше5 - норма.
Я считаю, что можно сочетать в себе ответственность и радость каждого момента.
Это замечательно, когда человек сочетает в себе и ответственность и радость.ОтветитьУдалить
Если Ваш паспортный возраст, например, 40 лет, а по формуле Вы получили число от 35 до 45 лет, это означает, что Ваш физический возраст совпадает с психологическим возрастом, т.е. норма.
я много раз проводила этот тест со студентами. И очень часто наблюдала такую картину: студенту лет 20, а по формуле получается почти 40, т.е. разница больше 5. Это означает, что психологически этот студент старше своего настоящего возраста, слишком серьезно относится к жизни. это не правильно. Жизнь проходит мимо.
Реже, когда наоборот, человеку 50 лет, а психологический возраст на 30.... это уже серьезное психологическое нарушение.
Марина спасибо за очень интнресный так можно сказать рецепт для жизни,спасибо.ОтветитьУдалить
Пожалуйста, Михаил. Тест, действительно, интересный и полезный.ОтветитьУдалить