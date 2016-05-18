среда, 18 мая 2016 г.

Вселенная Вашего Дома. Номер квартиры подскажет

Вы когда-нибудь замечали, как неуловимо меняется Ваше настроение всякий раз, когда Вы переступаете порог собственного дома? 

Понаблюдайте за собой, и Вы убедитесь, что это так. 
В древности люди много внимания уделяли всему, что касалось места из жизни. Города древней Индии строились, повторяя в плане тело человека, символизировавшее собой гармоническое устройство мироздания. Такой подход к архитектуре, известный ныне как «Вистара», до сих пор поражает воображение.

В Китае и теперь существует древнее искусство "Фен-Шуй" (букв. - "Ветер-Вода"). Мастера "Фен-Шуй", умело сочетая положение дома с его внутренней композицией, могли оказывать влияние на жизнь и благосостояние хозяев жилища. Известны и древние поселения на Урале, воспроизводящие в плане Зодиакальный круг. Мелкими осколками этой удивительной целостной системы отношения к миру мы часто бессознательно пользуемся и теперь: спим головой на север, ставим цветы в неблагополучном месте...

Наш дом начинается с двери, но мы никогда не задумываемся: а что это такое? Дверь похожа на арку, у нее есть две части, она поворачивается на петлях, ею можно хлопнуть, она отделяет внутреннее пространство от внешнего, соединяет гостей и хозяев. По двери можно было судить об отношении хозяев к миру, если она - входная, и друг к другу - если это дверь внутри дома. По поверьям древних перекошенная, вечно хлопающая дверь, олицетворявшая собой нарушение мира, гармонии и справедливых отношений между людьми, могла накликать своим хозяевам страшные несчастья, вплоть до конфликтов с законом…

А что написано на дверях каждого из нас? В России прочно привилась система нумерации - и на квартирах, и на домах. Жаль, потому что в Англии, например, существует традиция давать жилым домам - не только особнякам, но и обычным, типовым - поэтичные имена, вроде "Цветочное поле", "Тополиная конюшня", "Двор цапли". Абстрактные же цифры в номерах наших квартир, казалось бы, не вызывают никаких эмоций и ничего не значат. 

Но у пифагорийцев, однако, существовал другой взгляд на вещи. Пифагор рассматривал числа, как самостоятельные сущности со своими качествами и индивидуальностью, которые поддавались сопоставлению с планетами и их влиянием. Каждому числу соответствовала своя планета, проводником которой оно являлось. 

Влияние определялось с помощью нумерологической суммы - цифры сложных чисел складывались до тех пор, пока не получались простые числа - проводники планет. Так, например, число 157 представлялось в виде 1+5+7=13=1+3=4. Теперь посмотрим, как соотносится номер вашей квартиры и атмосфера вашего жилища с точки зрения одной из нумерологических систем.

Цифра 1
Под влиянием СОЛНЦА. Творческая энергия, радость жизни. Это место способствует творческому самовыражению, позволяет человеку проявиться, выделиться, привлечь внимание окружающих. Здесь хорошо живется художникам, артистам, писателям - всем тем, в чьем деле важна личная позиция, чье призвание - освещать жизнь других: это могут быть поэты, писатели, журналисты. Такое жилище поможет им, не забывая о вечном, честно и объективно фиксировать настоящее: зная о плохом, любить жизнь и радоваться хорошему, - обстановке дома важную роль играют всевозможные светильники. Они выделяются, привлекают внимание. Цвета преобладают яркие, оранжево-красные. Вся атмосфера дома - немного пляжная, беззаботная, открытая. Единица проверяет человека: если у него доброе сердце, дом будет сверкать, если злое - неизбежно засилье мух, духовный и материальный упадок, а беспечность и наплевательство могут довести до инфаркта.

Цифра 2
Под влиянием ЛУНЫ. Интуиция, созерцание. Здесь хорошо будет тем, кто работает с маленькими детьми или в сфере питания, а также очищает реки и каналы. Музыканты, играющие в народном стиле, найдут здесь новые темы. В квартире более всего обращают на себя внимание зеркала, а также ванная комната. Цветовая гамма интерьеров - в молочных, нежно-кремовых оттенках, возможен изумрудно-зеленый цвет. У людей неуравновешенных, с неустойчивой психикой могут обостряться душевные болезни, возможны приступы истерии. В таком случае - если дело не зашло слишком далеко - можно запереться в ванной, и, включив воду, посидеть там в одиночестве, чтобы успокоиться.

Цифра 3
Под влиянием МАРСА. Воля. Здесь надо действовать, а не сидеть в задумчивости. Место, где решения надо принимать быстро, иначе их примут за вас. Временами вам покажется, что вы - пожарный или оперативник. В более мягком варианте - слесарь или плотник. По крайней мере, ни у кого дома не будет претензий, что вы сидите без дела. А оно не заставит себя долго ждать - водопровод будет требовать основательного ремонта, а столы и стулья - мелкой починки. Вообще, все время будет хотеться что-то делать. И не ленитесь, а то можно заболеть и серьезно, возможно даже хирургическое вмешательство. Так даст о себе знать невостребованная энергия. Наиболее активные цвета - все оттенки красного. Самые уютные места в доме - туалет (пардон!) и прихожая. Избегайте ссор и рукоприкладства: вас могут провоцировать.

Цифра 4
Под влиянием МЕРКУРИЯ. Контакты. Запаситесь красноречием: максимальная нагрузка в этом доме приходится на телефон и на ваши мыслительные способности. Здесь вы почувствуете себя телефонным диспетчером или биржевым маклером. Вы будете обречены на рукопожатия (или битие по рукам - в зависимости от вашей честности). Не врите и не вводите никого в заблуждение - все вернется в той же валюте. Благоприятная гамма: синий с желтым, голубой, серый. Фаворитами являются те приборы, из которых можно получить какую-либо информацию. Часто тянет пройтись или съездить в путешествие.

Цифра 5
Под влиянием ЮПИТЕРА. Расширение. Вот где наверняка будет большая библиотека. Заниматься здесь хочется только чем-то всеобъемлющим: политикой, наукой - тем, что способно объединить людей на основе какой-то общей идеи. Возможно, это будет духовное объединение, некая церковь. Жильцам такого дома, скорее всего, захочется унестись вдаль (за границу, в том числе и неведомого, главное - не за границу дозволенного). Благоприятный цвет - пурпурный. Дом украсят вещи издалека и бронзовая посуда, а также глобусы и телескопы. Не давайте воли гневу, хотя иногда так и тянет вспылить: берегите печень.

Цифра 6
Под влиянием ВЕНЕРЫ. Здесь все, кажется, создано для отдыха, любви и комфорта. Можно попировать с друзьями, попеть песни. Хозяева - люди очень сердечные, с хорошим вкусом, многое сумеют смастерить, сделают дом уютным и комфортным. Умело и вкусно готовят. В худшем случае - это ожиревшие скандалисты, и дом у них - соответствующий. В обстановке много больших, мягких предметов: диванов, ковров. Цвета - теплые, телесные, коричневатые. В доме очень часто живут кошка или собака, много цветов. Временами очень тянет побыть среди живой природы - не стоит себе в этом отказывать. Если очень хочется закатить скандал, сначала подумайте, кто на самом деле виноват: кто-то другой или вы сами. Если ругаться не расхотелось, то, скорее всего - последнее.

Цифра 7
Под влиянием САТУРНА. Вот уж где жизнь - испытание! По всем параметрам! Жить тут очень тяжело: все время холодно, голодно, душно, неотступно преследуют всяческие ограничения, сковывающие обстоятельства. Но зато это - лучшее место для овладения мастерством, профессией, для накоплений. Если живущий здесь человек сам не осознает необходимости посидеть молча и подумать над своей жизнью, он получает обратно свои "недоделки" в виде проблем с позвоночником и вынужденного ограничения подвижности: остеохондроза, отложения солей и т.п. Зато здесь прекрасно получаются очистительное голодание, упражнения на концентрацию, занятия Хатхайогой. Доминирующий цвет - темно-синий.

Цифра 8
Под влиянием УРАНА. Свобода, неожиданности, взаимовыручка. Место встреч с верными старыми друзьями, обретения новых. Здесь особо удаются любые новые начинания и изобретения. Стеклодувы, астрологи и ясновидцы, любители аномальных явлений и нетрадиционных технологий почувствуют себя здесь очень органично. Рационалисты, материалисты и прагматики не получат ничего, кроме рухнувших планов, испорченных нервов и неразберихи. Оконные стекла должны быть тщательно вымыты. Осторожнее с электричеством! Предпочтительные цвета - вся гамма радуги и небесно-голубой.

Цифра 9

Под влиянием НЕПТУНА. Это - тоже тяжелое место. Если вы - не ..., не нефтяник, не моряк и не экстрасенс, не музыкант и не священник, то вам придется нелегко. Неприятности с водой, болезненная зависимость, тяга к спиртному и табаку, бесконечный поиск исчезнувших из-под руки предметов в тот момент, когда они нужнее всего - все это ополчится на вашу расшатанную бессонными ночами психику. Берегитесь ядовитых веществ, изучайте реалии невидимого мира.

Вы уже просчитали цифру Вашей квартиры? Совпадает? 
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Автор: на
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2 комментария:

  1. михаил19 мая 2016 г., 13:53

    Хорошая статья Марина,и составил прогноз своей квартиры все сошлось .

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  2. Марина Ширшикова20 мая 2016 г., 13:59

    Рада за Вас, Михаил. Надеюсь, Ваш результат Вас порадовал

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