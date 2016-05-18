Вселенная Вашего Дома. Номер квартиры подскажет

Вы когда-нибудь замечали, как неуловимо меняется Ваше настроение всякий раз, когда Вы переступаете порог собственного дома?
Понаблюдайте за собой, и Вы убедитесь, что это так.
В древности люди много внимания уделяли всему, что касалось места из жизни. Города древней Индии строились, повторяя в плане тело человека, символизировавшее собой гармоническое устройство мироздания. Такой подход к архитектуре, известный ныне как «Вистара», до сих пор поражает воображение.
В Китае и теперь существует древнее искусство "Фен-Шуй" (букв. - "Ветер-Вода"). Мастера "Фен-Шуй", умело сочетая положение дома с его внутренней композицией, могли оказывать влияние на жизнь и благосостояние хозяев жилища. Известны и древние поселения на Урале, воспроизводящие в плане Зодиакальный круг. Мелкими осколками этой удивительной целостной системы отношения к миру мы часто бессознательно пользуемся и теперь: спим головой на север, ставим цветы в неблагополучном месте...
Наш дом начинается с двери, но мы никогда не задумываемся: а что это такое? Дверь похожа на арку, у нее есть две части, она поворачивается на петлях, ею можно хлопнуть, она отделяет внутреннее пространство от внешнего, соединяет гостей и хозяев. По двери можно было судить об отношении хозяев к миру, если она - входная, и друг к другу - если это дверь внутри дома. По поверьям древних перекошенная, вечно хлопающая дверь, олицетворявшая собой нарушение мира, гармонии и справедливых отношений между людьми, могла накликать своим хозяевам страшные несчастья, вплоть до конфликтов с законом…
А что написано на дверях каждого из нас? В России прочно привилась система нумерации - и на квартирах, и на домах. Жаль, потому что в Англии, например, существует традиция давать жилым домам - не только особнякам, но и обычным, типовым - поэтичные имена, вроде "Цветочное поле", "Тополиная конюшня", "Двор цапли". Абстрактные же цифры в номерах наших квартир, казалось бы, не вызывают никаких эмоций и ничего не значат.
Но у пифагорийцев, однако, существовал другой взгляд на вещи. Пифагор рассматривал числа, как самостоятельные сущности со своими качествами и индивидуальностью, которые поддавались сопоставлению с планетами и их влиянием. Каждому числу соответствовала своя планета, проводником которой оно являлось.
Влияние определялось с помощью нумерологической суммы - цифры сложных чисел складывались до тех пор, пока не получались простые числа - проводники планет. Так, например, число 157 представлялось в виде 1+5+7=13=1+3=4. Теперь посмотрим, как соотносится номер вашей квартиры и атмосфера вашего жилища с точки зрения одной из нумерологических систем.
Цифра 1
Под влиянием СОЛНЦА. Творческая энергия, радость жизни. Это место способствует творческому самовыражению, позволяет человеку проявиться, выделиться, привлечь внимание окружающих. Здесь хорошо живется художникам, артистам, писателям - всем тем, в чьем деле важна личная позиция, чье призвание - освещать жизнь других: это могут быть поэты, писатели, журналисты. Такое жилище поможет им, не забывая о вечном, честно и объективно фиксировать настоящее: зная о плохом, любить жизнь и радоваться хорошему, - обстановке дома важную роль играют всевозможные светильники. Они выделяются, привлекают внимание. Цвета преобладают яркие, оранжево-красные. Вся атмосфера дома - немного пляжная, беззаботная, открытая. Единица проверяет человека: если у него доброе сердце, дом будет сверкать, если злое - неизбежно засилье мух, духовный и материальный упадок, а беспечность и наплевательство могут довести до инфаркта.
Цифра 2
Под влиянием ЛУНЫ. Интуиция, созерцание. Здесь хорошо будет тем, кто работает с маленькими детьми или в сфере питания, а также очищает реки и каналы. Музыканты, играющие в народном стиле, найдут здесь новые темы. В квартире более всего обращают на себя внимание зеркала, а также ванная комната. Цветовая гамма интерьеров - в молочных, нежно-кремовых оттенках, возможен изумрудно-зеленый цвет. У людей неуравновешенных, с неустойчивой психикой могут обостряться душевные болезни, возможны приступы истерии. В таком случае - если дело не зашло слишком далеко - можно запереться в ванной, и, включив воду, посидеть там в одиночестве, чтобы успокоиться.
Цифра 3
Под влиянием МАРСА. Воля. Здесь надо действовать, а не сидеть в задумчивости. Место, где решения надо принимать быстро, иначе их примут за вас. Временами вам покажется, что вы - пожарный или оперативник. В более мягком варианте - слесарь или плотник. По крайней мере, ни у кого дома не будет претензий, что вы сидите без дела. А оно не заставит себя долго ждать - водопровод будет требовать основательного ремонта, а столы и стулья - мелкой починки. Вообще, все время будет хотеться что-то делать. И не ленитесь, а то можно заболеть и серьезно, возможно даже хирургическое вмешательство. Так даст о себе знать невостребованная энергия. Наиболее активные цвета - все оттенки красного. Самые уютные места в доме - туалет (пардон!) и прихожая. Избегайте ссор и рукоприкладства: вас могут провоцировать.
Цифра 4
Под влиянием МЕРКУРИЯ. Контакты. Запаситесь красноречием: максимальная нагрузка в этом доме приходится на телефон и на ваши мыслительные способности. Здесь вы почувствуете себя телефонным диспетчером или биржевым маклером. Вы будете обречены на рукопожатия (или битие по рукам - в зависимости от вашей честности). Не врите и не вводите никого в заблуждение - все вернется в той же валюте. Благоприятная гамма: синий с желтым, голубой, серый. Фаворитами являются те приборы, из которых можно получить какую-либо информацию. Часто тянет пройтись или съездить в путешествие.
Цифра 5
Под влиянием ЮПИТЕРА. Расширение. Вот где наверняка будет большая библиотека. Заниматься здесь хочется только чем-то всеобъемлющим: политикой, наукой - тем, что способно объединить людей на основе какой-то общей идеи. Возможно, это будет духовное объединение, некая церковь. Жильцам такого дома, скорее всего, захочется унестись вдаль (за границу, в том числе и неведомого, главное - не за границу дозволенного). Благоприятный цвет - пурпурный. Дом украсят вещи издалека и бронзовая посуда, а также глобусы и телескопы. Не давайте воли гневу, хотя иногда так и тянет вспылить: берегите печень.
Цифра 6
Под влиянием ВЕНЕРЫ. Здесь все, кажется, создано для отдыха, любви и комфорта. Можно попировать с друзьями, попеть песни. Хозяева - люди очень сердечные, с хорошим вкусом, многое сумеют смастерить, сделают дом уютным и комфортным. Умело и вкусно готовят. В худшем случае - это ожиревшие скандалисты, и дом у них - соответствующий. В обстановке много больших, мягких предметов: диванов, ковров. Цвета - теплые, телесные, коричневатые. В доме очень часто живут кошка или собака, много цветов. Временами очень тянет побыть среди живой природы - не стоит себе в этом отказывать. Если очень хочется закатить скандал, сначала подумайте, кто на самом деле виноват: кто-то другой или вы сами. Если ругаться не расхотелось, то, скорее всего - последнее.
Цифра 7
Под влиянием САТУРНА. Вот уж где жизнь - испытание! По всем параметрам! Жить тут очень тяжело: все время холодно, голодно, душно, неотступно преследуют всяческие ограничения, сковывающие обстоятельства. Но зато это - лучшее место для овладения мастерством, профессией, для накоплений. Если живущий здесь человек сам не осознает необходимости посидеть молча и подумать над своей жизнью, он получает обратно свои "недоделки" в виде проблем с позвоночником и вынужденного ограничения подвижности: остеохондроза, отложения солей и т.п. Зато здесь прекрасно получаются очистительное голодание, упражнения на концентрацию, занятия Хатхайогой. Доминирующий цвет - темно-синий.
Цифра 8
Под влиянием УРАНА. Свобода, неожиданности, взаимовыручка. Место встреч с верными старыми друзьями, обретения новых. Здесь особо удаются любые новые начинания и изобретения. Стеклодувы, астрологи и ясновидцы, любители аномальных явлений и нетрадиционных технологий почувствуют себя здесь очень органично. Рационалисты, материалисты и прагматики не получат ничего, кроме рухнувших планов, испорченных нервов и неразберихи. Оконные стекла должны быть тщательно вымыты. Осторожнее с электричеством! Предпочтительные цвета - вся гамма радуги и небесно-голубой.
Цифра 9
Под влиянием НЕПТУНА. Это - тоже тяжелое место. Если вы - не ..., не нефтяник, не моряк и не экстрасенс, не музыкант и не священник, то вам придется нелегко. Неприятности с водой, болезненная зависимость, тяга к спиртному и табаку, бесконечный поиск исчезнувших из-под руки предметов в тот момент, когда они нужнее всего - все это ополчится на вашу расшатанную бессонными ночами психику. Берегитесь ядовитых веществ, изучайте реалии невидимого мира.
Хорошая статья Марина,и составил прогноз своей квартиры все сошлось .ОтветитьУдалить
Рада за Вас, Михаил. Надеюсь, Ваш результат Вас порадовалОтветитьУдалить